Caso fidanzati scomparsi nel veneto: analizzato un video da telecamera di sorveglianza in cui si vede l'aggressione di Filippo Turetta all'ex fidanzata

(PRIMAPRESS) - PADOVA - Non hanno ancora dato esito le ricerche di Giulia Cecchettin, 22enne di Vigonovo scomparsa sabato scorso con l'ex fidanzato, Filippo Turetta di Torreglia (Padova). Erano stati visti assieme al centro commerciale Nave de vero di Marghera e più tardi a Vigonovo, poi se ne sono perse le tracce: non hanno più dato loro notizie e i telefoni risultano spenti. Oggi nel pomeriggio è stata eseguita una lunga perquisizione a casa di Turetta che ora risulta indagato per tentato omicidio, «per garantire le necessarie attività irripetibili», spiega in nota la procura di Venezia.

A rendere sempre più angoscianti queste ore è un video che gli investigatori hsnno prelevato da una telecamera di sorveglianza. Nelle immagini si vede Filippo che aggredisce Giulia. Le immagini sarebbero state registrate da una telecamera di sorveglianza proprio nella zona dove sono state trovate le macchie di sangue e alcuni capelli nella zona industriale a Fossò, non lontano da Vigonovo,il paese della studentessa. - (PRIMAPRESS)