Caso Ferragni-Balocco: indagata l’influencer e la rappresentante dell’azienda dolciaria

(PRIMAPRESS) - MILANO - Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano sul caso del "Pandoro Rosa" legato ad una iniziativa benefica del pandoro Balocco. Indagata per truffa anche Alessandra Balocco, rappresentante dell'azienda.Le iscrizioni sul registro degli indagati sono arrivate dopo l'informativa della Guardia di Finanza alla Procura, sullo scambio di mail tra l'influencer e l' azienda. Ferragni si dice "serena, ho fiducia nella magistratura" ma allo stesso tempo "Turbata" per strumentalizzazione di alcuni media. - (PRIMAPRESS)