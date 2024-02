Torino: operazione anti-droga della GdF. Arrestate 24 persone tra il capoluogo piemontese e Alessandria

(PRIMAPRESS) - TORINO - Operazione in corso della Guardia di Finanza di Finanza di Torino e del Servizio Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO) delle Fiamme Gialle in tutta Italia: smantellate due organizzazioni criminali dedite al traffico di droga con basi a Torino e Alessandria. 24 persone arrestate. Nel corso delle investigazioni sono stati intercettati e sottoposti a sequestro, in più occasioni, non solo in Piemonte ma anche in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto, complessivamente circa 45 kg di cocaina, 150 kg di marijuana, 1,5 kg di hashish e 900 mila euro in contanti. I quantitativi di sostanze stupefacenti sequestrati, se immessi sul mercato “al dettaglio”, avrebbero potuto fruttare alle organizzazioni oltre 6 milioni di euro. - (PRIMAPRESS)