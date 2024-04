Elezioni europee: Meloni: “Scrivete Giorgia”. Così l’annuncio della premier per la sua candidatura

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'annuncio di ieri della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni alle prossime elezioni europee, ha aperto un dibattito sull'opportunità di una discesa in campo di chi dovrebbe avere la responsabilità del paese e non solo di una parte di esso. Come si soncilierà un intervento da premier con quello di una leader politica in campagna elettorale? È la domanda che non solo si sono posti i leader di Azione ed Italia Viva ma anche cittadini comuni. Ma Meloni si è affrettata a rassicurare che il suo impegno elettorale non sottrarrà attenzione a quello di governo. "Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo", ha dichiarato. "Non toglierò un solo minuto all'attività di governo per fare campagna elettorale: il mio compito è risolvere i problemi della Nazione e questo intendo farlo anche in campagna elettorale". "Siccome non sono la segretaria del Pd - ha ironizzato il presidente del Consiglio - confido che il partito farà del suo meglio per darmi una mano".

"Chiedo agli italiani di scrivere il mio nome, ma il mio nome di battesimo" alle europee. "Sono fiera che la maggior parte dei cittadini che si rivolge a me mi chiami Giorgia. Io sono stata derisa per anni per le mie radici popolari, mi hanno chiamata pesciarola, borgatara...perché loro sono colti... Ma io sono fiera di essere una persona del popolo", ha detto il premier. "Se volete dirmi che ancora credete in me scrivete sulla scheda Giorgia, perché io sono e sarò sempre una di voi. Il potere non mi cambierà, il palazzo non mi isolerà. Ho bisogno di sapere ancora una volta che ne vale la pena", ha aggiunto. - (PRIMAPRESS)