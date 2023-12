Urto tra due treni sulla tratta Forlì-Cesena. Solo 6 passeggeri contusi. Sospesa la circolazione

(PRIMAPRESS) - FORLI - Resta ancora bloccata la circolazione dei treni sulla tratta Forlì-Faenza dove ieri notte è avvenuto un urto tra due treni per cui si è reso necessario l'intervento dei tecnici,dei Vigili del fuoco.Le cause dell'urto, avvenuto a bassa velocità sono in corso di accertamento.Lo riporta il servizio infomobilità sul sito di Trenitalia. Sullo stesso sito si leggeva che era stato necessario il trasbordo dei viaggiatori di entrambi i treni per proseguire il viaggio fino a Bologna Centrale. A seguito dell'urto ci sono stati 6 contusi lievi, già soccorsi. - (PRIMAPRESS)