Sciopero generale: ecco chi e per quante ore incroceranno le braccia: dai trasporti alla sanità

ROMA - Stop questa mattina dei settori chiave del paese: treni, mezzi pubblici (autobus, tram e metropolitane), taxi e Ncc. Ed ancora tutto il pubblico impiego, la scuola, le poste, le lavanderie industriali e il comparto dell'igiene ambientale (nettezza urbana) e i vigili del fuoco con le prescritte turnazioni.

La precettazione del Governo e il Garante per gli scioperi hanno ridotto solo in parte la mobilitazione generale voluta in particolare da Cgil e Uil. Bisognerà comunque rispettare alcuni orari imposti per tutelare i lavoratori.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i treni sarà coinvolto tutto personale Trenitalia sul territorio nazionale. Braccia incrociate già dalla mezzanotte di ieri alle 21 di oggi venerdì 17 novembre. I treni di Trenitalia, Italo, Trenord saranno fermi dalle 00:01 alle 20:59 del 17 novembre, con due fasce orarie di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I taxi potrebbero osservare l’astensione totale per le 24 ore ma dipenderà dalle diverse compagnie.

Per il traporto pubblico locale le modalità cambiano a seconda del Comune coinvolto. I mezzi circoleranno solo per 6 ore complessive (sono previste due fasce da 3 ore ciascuna) di oggi. A Roma lo stop sarà dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine corsa. A Milano la situazione è diversa, perché l’ultimo sciopero è stato lo scorso 10 novembre.e quindi Atm assicura che non ci saranno problemi per chi si sposta con metro, tram e bus.

I vigili del fuoco sciopereranno per sole 4 ore: dalle ore 9 alle 13. Lo sciopero completo di 8 ore riguarda sanità, poste, servizi pubblici e ambientali e la scuola.