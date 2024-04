Centrale Suviana: rinvenuti due corpi dei 4 dispersi. L’Enel smentisce il ricorso ai subappalti

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Sono stati individuati dai sommozzatori dei VdF i corpi della quarta e quinta vittima nel disastro di Suviana. Le ricerche continuano per gli ultimi due dispersi della Centrale idroelettrica. Le indagini degli investigatori si stanno concentrando sull'esplosione avvenuta a 30 metri di profondità, che ha causato quattro morti e 5 feriti gravi. I Pm di Bologna indagano per disastro e omicidio colposo. Enel Green Power si dice disponibile a collaborare. Verifiche anche sui subappalti. La rabbia dei sindacati:"Non si sa per chi lavoravano le vittime".Sciopero oggi di Cgil-Uil ma il management dell'Enel ha smentito categoricamente il ricorso dei subappalti. Nella conferenza stampa della Protezione Civile si è parlato dell'impegno nella ricerca degli ultimi due dispersi e il processo di bonifica degli olii che si sono sversati dopo l'esplosione. - (PRIMAPRESS)