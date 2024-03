Bari: alla Fiera del Levante si premiano 21 comuni pugliesi per “Buone pratiche del welfare locale”

(PRIMAPRESS) - BARI - In una Bari scossa dalle polemiche per l'arrivo degli ispettori governativi che dovranno decidere sullo scioglimento del Comune per influenze criminali, si tiene domani al Padiglione 152 della Fiera del Levante, la I edizione del “Festival delle buone pratiche del welfare locale”. L’evento promosso e organizzato dall' Assessorato regionale al Welfare e Anci Puglia intende premiare gli sforzi messi in campo dai Comuni pugliesi con azioni innovative ed efficaci nella risoluzione di problemi strutturali dei territori.

Sono 21 le azioni selezionate che saranno presentate durante il Festival, il 27 marzo, raccolte in una apposita pubblicazione. Regione e Anci Puglia hanno avviato la raccolta e la sistematizzazione delle buone prassi, individuate grazie a un apposito Avviso pubblico regionale, tutte rientranti nell’ambito di servizi e progetti di welfare locale. Interverranno: Fiorenza Pascazio, Presidente ANCI Puglia; Rosa Barone, Assessore al Welfare Regione Puglia; Valentina Romano, Direttrice Dipartimento Welfare Regione Puglia. Sono previsti interventi dei Comuni vincitori dell'Avviso sulle buone pratiche - (PRIMAPRESS)