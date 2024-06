Meteo: violento nubifragio a Milano. Giù le temperature ma restano da bollino rosso per il caldo Bari e Campobasso

(PRIMAPRESS) - MILANO - Nubifragio a Milano con molti alberi abbattuti. Come accade sempre più spesso, la precipitazione è stata breve ma violenta. Le raffiche di vento hanno provocato la caduta di alberi e danni a tettoie e cornicioni. Non ci sono feriti. Molti gli interventi che hanno visto impegnati i Vigili del fuoco. Per oggi ancora piogge previste al Nord e un generale calo delle temperature sull'Italia. Due le città che restano ancora da bollino rosso per il caldo torrido: Bari e Campobasso. - (PRIMAPRESS)