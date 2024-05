Bari: al XXl Congresso SIS 118 premiati dal presidente Balzanelli, i “Giornalisti dell’emergenza sanitaria”

(PRIMAPRESS) - BARI - Il XXI Congresso nazionale della Società Italiana Sistema 118 in corso a Bari, è stata anche l'occasione per assegnare il premio "I giornalisti dell'emergenza sanitaria 2024". Con attenzione questi professionisti, hanno raccontato il mondo dell’emergenza e del soccorso, dando voce alle nostre istanze. Un’attenzione che si scontra purtroppo con l’assenza cronica dei decisori, per i quali noi del 118 troppo spesso siamo fantasmi”. Con queste parole il presidente della Sis 118, Mario Balzanelli, ha aperto la 3ª edizione del premio nazionale istituito dal 118.

Un riconoscimento, ha detto ancora Balzanelli, “che vuole essere il grazie di noi operatori del 118 per l’attenzione, l’impegno e l’ascolto”. A consegnare i premi con il presidente della Sis 118 anche Cosimo Nume, presidente dell’Ordine dei medici di Taranto e Giorgio Berlot, professore di Anestesia e rianimazione dell’Asugi Ospedale di Cattinara. Ad aggiudicarsi l'edizione 2024 del Premio ‘I giornalisti dell’emergenza sanitaria’ sono stati Pasquale Alfieri (a sinistra nella foto, accando al presidente Mario Balzanelli), di Primapress, Maria Emilia Bonaccorso di Ansa Salute, Margherita Lopes di Fortune Italia (terza da sinistra nell foto), Adelisa Maio di Adnkronos Salute, Carla Massi del Messaggero, Stefano Polli dell'Ansa e Tiziana Ribichesu (prima a destra) della Rai. - (PRIMAPRESS)