Notti di Stelle Summer a Bari porta il grande blues di Irene Grandi con omaggi da Etta James a Pino Daniele

(PRIMAPRESS) - BARI - Alla rassegna Notti di Stelle summer: giovedì 4 luglio, alle ore 21, presso il Cortile dell’Università degli Studi di Bari (ingresso Piazza Umberto), larriva la musica italiana di Irene Grandi con il suo spettacolo “Io in blues”. Questo progetto rappresenta sin dalla nascita il suo atto d'amore verso il blues, un genere che ha profondamente influenzato la musica moderna in tutte le sue forme, dal soul al rap, dal jazz al rock, fino al funk. La camaleontica artista fiorentina, sempre pronta a reinventarsi, a esplorare nuovi orizzonti musicali, trasmette questa sua attitudine in tutta la sua eclettica produzione artistica: dalla reinterpretazione dei grandi classici italiani e internazionali in chiave jazz con Stefano Bollani, alla videoarte con i Pastis, dal pop della sua carriera solista all’opera rock The Witches Seed, composta da Stewart Copeland, in cui ha recitato come protagonista. In questo speciale tributo barese al blues sotto le stelle, Irene Grandi interpreterà pezzi di leggende come Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman e Sade, ma anche di grandi artisti italiani come Pino Daniele, Lucio Battisti e Mina. Inoltre, proporrà alcuni dei suoi brani, riarrangiati in una suggestiva chiave rock-blues. "Io in Blues" sarà anche un omaggio alle sue radici musicali, alle sue prime esperienze sul palco e alla sua evoluzione artistica, che l'hanno portata a sviluppare uno stile unico e riconoscibile. Ad affiancare la sua voce versatile e grinta inarrestabile in questo straordinario percorso musicale, ci saranno quattro eccezionali musicisti: Max Frignani alla chitarra, Gianluca Tagliavini all’Hammond e tastiere, Piero Spitilli al basso e Fabrizio Morganti alla batteria. Insieme, daranno vita a un concerto che celebrerà la ricchezza e l’essenza del blues, in una serata di pura magia musicale, un'opportunità unica di riscoprire queste melodie senza tempo attraverso le interpretazioni di una delle più importanti cantanti italiane. - (PRIMAPRESS)