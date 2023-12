Indonesia: violenta esplosione in una fabbrica di batterie elettriche nell'isola Sulawesi. Tredici morti e decine di feriti

(PRIMAPRESS) - INDONESIA - Grave esplosione in una fabbrica per la lavorazione di nichel sull'isola di Sulawesi, in Indonesia. Il bilancio è di almeno 13 morti e decine di feriti, alcuni dei quali versano in gravi condi- zioni. L'esplosione si è verificata in un forno per la fusione del nichel, componente chiave nella produzione di batterie per veicoli elettrici. La fabbrica, di proprietà cinese,è parte del programma di sviluppo transnazionale di Pechino noto come Belt and road initiative. Tra le vittime almeno 5 lavoratori cinesi e 8 indonesiani. - (PRIMAPRESS)