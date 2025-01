Omaggio ad Angela Luce: il 23 gennaio nella Sala Zuccari del Senato con la V.Presidente Castellone e l’attrice

(PRIMAPRESS) - ROMA - Giovedì 23 gennaio, alle ore 15:00, presso il Senato della Repubblica, Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in Roma, si terrà un evento per rendere omaggio ad Angela Luce, artista partenopea di teatro, cinema, canzone, televisione. Interprete di oltre ottanta film, ha recitato a fianco di Mastroianni, Manfredi, Totò, Tognazzi, Gassman, Cervi, De Sica, Stoppa, Placido, Giannini, Sordi e tantissimi altri; è stata diretta, tra gli altri, da Martone, Avati, Comencini, Pasolini, Steno, Visconti, Risi; numerosi i riconoscimenti tra i quali citiamo il David di Donatello per L’amore molesto, il Premio Reggia d’Oro per il Decamerone, la Medaglia d’oro a Saint Vincent per Malizia.

Gli interventi, introdotti dalla Senatrice Castellone e coordinati dal saggista Tobia Iodice, vedranno alternarsi Antonio Sciotti e Giovanna Castellano autori dell’unica biografia ufficiale dell’artista, il musicologo Pasquale Scialò oltre la stessa Angela Luce.

In chiusura dell’evento, è prevista l’esibizione del Quartetto Alba composto da Alba Ovcinnicof, Francesco Maggio, Marco Musco, Vincenzo Santangelo, la prestigiosa formazione d’archi renderà omaggio a Napoli e alla stessa Angela Luce accompagnandola in una sua esibizione. - (PRIMAPRESS)