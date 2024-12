Autonomia differenziata: Cassazione, ora si attende il via al referendum che potrebbe far saltare la legge

(PRIMAPRESS) - ROMA - A mettere fine, per il momento al dibattito tra maggioranza ed opposizione sull' Autonomia, sono le corpose motivazioni, firmate dalla presidente Rosa Maria Di Virgilio con cui si dà il via libera ad un referendum per lasciare ai cittadini la decisione. È l’ordinanza definitiva dell’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione. Dunque resta in piedi la richiesta di abrogare totalmente l’Autonomia differenziata che era diventata legge di recente, nonostante il pesante intervento dei giudici della Consulta. - (PRIMAPRESS)