Autonomia differenziata, Calderoli (Affari Regionali): “Dopo i rilievi costituzionali si va avanti. Sarà una rivoluzione”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Consulta ha sancito che l'Autonomia è costituzionale, questa è una rivoluzione copernicana per il sistema italiano". Così il ministro per Affari regionali e Autonomie,Calderoli, dopo che la Corte costituzionale ha ritenuto illegittime alcune disposizioni della legge "La gran parte dei rilievi mossi possono essere agevolmente superati in fase di attuazione della legge, anche con il coinvolgimento del Parlamento, come richiesto dalla Corte",afferma Calderoli. - (PRIMAPRESS)