Energia: 12 associazioni di consumatori scendono in campo contro l’Enel per il caro bollette

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 12 le associazioni dei consumatori che scendono in campo, a distanza di mesi dall’avvio del tavolo politico tra Enel e le AACC volto a trovare possibili soluzioni al problema delle modifiche tariffarie e delle conseguenti bollette insostenibili per migliaia di famiglie italiane,

"ENE - scrivono in un comunicato congiunto le associazioni - disattende tutte le richieste delle AACC per tutelare tutte le persone colpite dal problema. Le AACC metteranno dunque in campo tutti gli strumenti necessari. Invitiamo tutti i consumatori a segnalare gli aumenti di tariffa ed a rivolgersi alle nostre sedi, per unirsi alla voce di tutti coloro che non sanno più come pagare le bollette ENEL!".

Nei giorni scorsi era stato il Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, a raccomandare ai consumatori, in una intervista, di controllare se iscritti ancora al mercato tutelato o al mercato libero per evitare bollette ormai fuori controllo. - (PRIMAPRESS)