Morte Franco Di Mare: lunedì 20 i funerali a Roma nella Basilica di Santa Maria in Piazza del Popolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da tutta la Rai arriva il cordoglio per la morte del giornalista Franco Di Mare portato via prematuramente da un terribile tumore. I suoi funerali si terranno lunedì 20 maggio alle ore 14.00 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (chiesa degli Artisti) in piazza del Popolo di Roma. La famiglia profondamente commossa ringrazia tutti per il grande affetto e la straordinaria vicinanza finora ricevuti. A loro vanno le condoglianze anche della nostra agenzia che ha perso un caro amico. - (PRIMAPRESS)