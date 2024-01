Yemen: ancora un attacco USA nel Mar Rosso contro gli Houthi dopo il Consiglio di Sicurezza Onu

(PRIMAPRESS) - YEMEN - Il presidente USA Joe Biden lo aveva appena detto in una conferenza a Philadelphia che avrebbe attaccato ancora gli Houthi se questi non avessero sgombrato l'assedio alle navi nel Mar Rosso. Ed ora è accaduto. Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo attacco contro un avamposto degli Houthi in Yemen, poco dopo l'incontro al Consiglio di sicurezza dell'Onu convocato d'urgenza. La Russia ha denunciato una "palese aggressione" di un Paese ad un altro" che non ha nulla in comune con l'autodifesa" e una violazione della carta dell' Onu. L'Egitto chiede un cessate il fuoco 'globale' ribadendo i timori per un allargamento del conflitto a Gaza. - (PRIMAPRESS)