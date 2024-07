Striscia di Gaza, Yemen e Libano sotto attacco israeliano: 15 vittime e 87 feriti nei tre raid IDF

(PRIMAPRESS) - STRISCIA GAZA - Decine di palestinesi sono stati uccisi mentre i bombardamenti israeliani continuano sulla Striscia di Gaza. Sarebbero 12 le persone uccise in tre attacchi separati al campo profughi di Nuseirat, secondo quanto riferito dalla protezione civile.

Nello Yemen, almeno tre persone sono state uccise e 87 ferite negli attacchi aerei israeliani che hanno preso di mira un impianto di stoccaggio del petrolio e una centrale elettrica nella città portuale di Hodeidah, hanno detto i funzionari. I raid israeliani hanno causato feriti anche nel sud del Libano.

Gli attacchi israeliani arrivano quando i paesi chiedono la fine dell’occupazione israeliana del territorio palestinese a seguito di una sentenza “emblematica” della Corte internazionale di giustizia (ICJ).

Il presidente del parlamento libanese,Berri, rompendo un silenzio di anni, ha detto: "Se Israele tentasse di entrare in Libano la cosa non rimarrà solo qui"."Ci sarà una guerra interregionale". Ma "anche oggi abbiamo ascoltato dichiarazioni dagli Usa che non ci sarà nessuna guerra in Libano". - (PRIMAPRESS)