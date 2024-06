Voto Ue, Meloni: “Metà degli italiani non hanno votato. Bisogna riflettere sulle future politiche”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli italiani andati a votare per le elezioni europee sono stati meno del 50%. Il dato di affluenza alla chiusura dei seggi è stato del 49,69% il che certifica che c'è tanta distanza tra le politiche europee ed i cittadini. È la premier Giorgia Meloni che richiama l'attenzione sulla poca affluenza alle urne del voto europeo. Meloni, poi, definisce il risultato di FdI "non scontato" e "clamoroso". Crescono anche Lega e FI, "usciamo forti e coesi da questo appuntamento", "in controtendenza" con i partiti di governo del resto d'Europa, sottolinea. Ma ora il tema caldo è la bassa affluenza. "E' il segno che l'Europa viene percepita come distante e con politiche non condivise dai cittadini. Il richiamo è ad un maggiore pragmatismo e meno ideologici, diventato in alcuni casi folli come le scelte impositive sul green deal senza tener conto degli scenari dei singoli paesi. - (PRIMAPRESS)