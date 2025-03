Vertice Londra, Starmer: “Mettere l’Ucraina in una posizione di forza per negoziare”

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Starmer:rafforzare Kiev per pace giusta "Il nostro punto di partenza deve essere quello di mettere l'Ucraina nella posizione più forte possibile ora, in modo che possa negoziare da una posizione di forza,e stiamo raddoppiando il nostro supporto" a Kiev. Lo ha detto il primo ministro britannico,Keir Starmer,al termine del vertice di Londra che è stato convocato "per unire i nostri partner attorno a questo sforzo per rafforzare l'Ucraina e per sostenere una pace giusta e duratura per il bene di tutti noi". Parole che hanno trovato condivisione nei leader arrivati a Londra per questo vertice e come ha sottolineato la premier Giorgia Meloni è la visione comune che si sta raggiungendo sopratutto nella grande questione dell'Ucraina trovando un percorso di pace duratura recuperando anche la presenza necessaria dell'America: "Trump è un peacekeeper ma vanno trovate le giuste misure di un accordo". - (PRIMAPRESS)