Ucraina, attacco con missili russi su larga scala nella notte. Colpite Zaporizhzhia e Ivano-Frankvisk

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Le forze russe hanno lanciato questa notte un attacco su larga scala contro le città ucraine con missili balistici e da crociera, razzi e droni Shahed. Lo riporta 'The Kiev Independent', citando come fonte l'Aeronautica ucraina. Diverse esplosioni sono state udite nelle regioni di Zaporizhzhia e Ivano- Frankivsk intorno alle 5 del mattino ora locale. .La difesa aerea ucraina è al lavoro in tutte le regioni compresa quella di Kiev. - (PRIMAPRESS)