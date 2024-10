Taiwan, allerta elevata per le esercitazioni militari cinesi. Lai: “Pronti a regole d’ingaggio”

(PRIMAPRESS) - TAIWAN - "Gli Stati Uniti sono seriamente preoccupati per le esercitazioni militari congiunte dell'Esercito popolare di liberazione" della Cina nello stretto di Taiwan e intorno all'isola. Così il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Miller. Il presidente taiwanese, Lai, ha riunito il Consiglio di sicurezza. "Le zone di difesa delle isole periferiche sono in allerta elevata. I nostri aerei e le nostre navi risponderanno in conformità con le regole di ingaggio", afferma il ministero della Difesa di Taiwan. - (PRIMAPRESS)