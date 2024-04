Scienza: oggi a Roma la premier Meloni incontra l’Italian Scientists Association

Presidente ISA, Uricchio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi 5 aprile, alle ore 12, incontrerà l'Italian Scientists Association (ISA) nel corso dell'evento "La scienza al centro dello Stato", che si terrà a Roma, a Palazzo Wedekind. L'ISA riunisce oltre 500 tra Top Scientists e professori universitari che presentano ai decisori politici il «Manifesto della Scienza», documento che affronta alcuni tra i principali temi di interesse del nostro tempo.

L’evento, moderato dalla giornalista Monica Maggioni, è suddiviso in due sessioni. L’inizio della prima sessione è previsto alle ore 12.00 con gli interventi del Presidente ISA Antonio Felice Uricchio e del paleontologo, divulgatore scientifico e giornalista Alberto Angela. Chiude il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a cui ISA consegnerà il «Manifesto della Scienza».

La seconda sessione, con inizio alle 12.45, vede protagonisti il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Presidente ISA Uricchio e la Top Scientist Maria Irene Bellini, insignita nel 2022 del premio riservato alle 40 migliori chirurghe under 40 a livello mondiale dall’Association of Women Surgeons (AWS). - (PRIMAPRESS)