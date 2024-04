Papa: "I nonni sono la memoria di un mondo. Senza di essi la società perde la memoria"

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Papa: i nonni sono la memoria di un mondo. "Senza gli anziani il mondo sarebbe senza memoria, e quando una società perde la memoria è finita. Ascoltateli specialmente quando vi insegnano col loro amore e con la loro testimonianza a coltivare gli affetti più importanti che non si ottengono con la forza, non appaiono con il successo ma riempiono la vita". Così Papa Francesco ricevendo i nonni, gli anziani e i nipoti all'incontro "La carezza e il sorriso", in Vaticano. "No a un 'mondo dei vecchi' e a un 'mondo dei giovani'. Il mondo è uno solo!". Lo ha detto Papa Francesco oggi nell'incontro nell'aula Paolo VI in Vaticano con nonni e nipoti della fondazione"Età Grande"in occasione dell'iniziativa "La carezza e il sorriso". Tra i presenti Lino Banfi, il "nonno d' Italia",che ha invitato a pregare per la pace come chiede Papa Francesco "il nonno del mondo".Con loro anche Al Bano. Tra i promotori dell'iniziativa mons. Paglia che dice:"E' una grande bellissima festa.Qui si sente il calore dell' amore. Viva i nonni e i nipotini.Il Papa vorrebbe salutare uno per uno". - (PRIMAPRESS)