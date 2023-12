Striscia di Gaza: 30 vittime palestinesi negli attacchi israeliani nei campi di Khan Younis

(PRIMAPRESS) - STRISCIA GAZA - Più di 30 persone sono state uccise negli attacchi aerei israeliani che hanno preso di mira stamane le aree delle città meridionali di Khan Younis e Rafah, nella Striscia di Gaza dove, sono concentrati i campi di rifugiati palestinesi dopo le sollecitazioni israeliane ad evacuare Gaza. A partire dalla scorsa notte, gli attacchi aerei in corso hanno danneggiato gran parte del lato orientale di Khan Younis e ai residenti è stato ordinato di evacuare verso il lato occidentale della città o verso Rafah, riporta al Jazeera. E un'operazione israeliana è in corso nel campo profughi di Ain al-Sultan, a nord di Gerico, in Cisgiordania - (PRIMAPRESS)