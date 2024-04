Striscia Gaza: l'evacuazione di 1,4 milioni di palestinesi da Rafah a Khan Younis. I dubbi Usa

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Le forze di difesa israeliane si stanno preparando a evacuare i civili palestinesi da Rafah, la città più meridionale di Gaza, in vista dell’offensiva pianificata contro Hamas. Ieri un primo rapporto delineava le fasi. Secondo i piani israeliani le prime due o tre settimane dell'operazione consisteranno nell'evacuazione dei civili, in coordinamento con gli Stati Uniti, l'Egitto e altri paesi arabi.

L’evacuazione comporterà lo spostamento di civili nella vicina città di Khan Younis, tra le altre aree di Gaza, dove Israele allestirà rifugi con tende, cibo e strutture mediche.

Tuttavia dal Dipartimento di Stato americano Matthew Miller non fa mancare le proprie perplessità: “Non vogliamo vedere i palestinesi evacuati da Rafah a meno che non si tratti di tornare alle loro case”.

L’amministrazione Biden ha ripetutamente espresso la sua opposizione a un’invasione di massa di Rafah da parte dell’IDF, sebbene questo linguaggio da parte del Dipartimento di Stato sembrasse nuovo. “Non pensiamo che esista un modo efficace per evacuare 1,4 milioni di palestinesi. Non c’è modo di condurre un’operazione a Rafah che non provochi danni eccessivi ai civili e non ostacoli gravemente la fornitura di assistenza umanitaria”, ha affermato Miller. Altre volte, i funzionari statunitensi hanno indicato che sarebbero stati pronti ad accettare un’offensiva dell’IDF a Rafah se Israele fosse riuscito a evacuare in sicurezza i civili lì e a prendersi cura dei loro bisogni umanitari. Nei suoi ultimi commenti, Miller ha respinto l’idea di qualsiasi possibilità che gli Stati Uniti possano sostenere una grande invasione di Rafah.

“Vogliamo vedere le persone in grado di lasciare Rafah per tornare alle loro case – se esistono – e ai loro quartieri e iniziare a ricostruire le loro case. Vogliamo vedere il popolo palestinese a Gaza iniziare a ricominciare la propria vita e ricostruirla e, infine, porre fine a questo conflitto”, ha affermato. - (PRIMAPRESS)