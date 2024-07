Gaza: 60 vittime negli attacchi israeliani. IDF: “Erano obiettivi terroristici”. Chiamata alle armi per gli ortodossi

(PRIMAPRESS) - GAZA - Oltre 60 i palestinesi uccisi in 7 attacchi israeliani in diverse zone della Striscia di Gaza. Ne dà notizia la protezione civile locale controllata da Hamas. Tra i siti colpiti c'è una scuola. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira "terroristi che si nascondono in una scuola dell'Unrwa nella regione di Nusseirat" e una "azienda leader" della Jihad islamica a ovest di Khan Younis.

Intanto la conferma che non ci sono orizzonti prossimi di Pace, nonostante si parli di negoziati, è data dalla decisione da parte israeliana di iniziare da domenica prossima l'invio di cartoline di chiamata alla leva per i giovani ebrei ortodossi. Lo ha annunciato il portavoce militare dando una spiegazione che vuole apparire di inclusività sociale con un programma dell'Idf per promuovere l'integrazione degli ortodossi fra le sue file. "L'Idf sta lavorando per reclutare da tutte le parti della società alla luce dell'obbligo di coscrizione in Israele, a causa del suo status di esercito popolare e in considerazione delle crescenti esigenze operative". - (PRIMAPRESS)