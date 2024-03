NASA: il Falcon 9 di Space X decollato dal Kennedy Space Center per la Stazione ISS

(PRIMAPRESS) - FLORIDA (USA) - Tre astronauti americani e uno russo sono decollati dalla Florida alla volta della Stazione Spaziale Internazionale (ISS),dove rimarranno per circa 6 mesi. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato alle 22.53 ora locale,dal Kennedy Space Center. Pochi minuti dopo, ha sorvolato l'Oceano Atlantico a una velocità di circa 9.700 km/h, ha riferito la Nasa. La navicella ha impiegato circa 9 minuti per entrare in orbita e l'equipaggio darà il cambio a 4 colleghi. Il lancio, previsto sabato, era stato posticipato a causa del meteo sfavorevole. - (PRIMAPRESS)