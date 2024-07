Spazio: Boeing consegna alla NASA il Rocket Stage. Lancerà i primi esseri umani intorno alla Luna

(PRIMAPRESS) - NEW ORLEANS - Boeing ha fornito alla NASA il secondo core stage del razzo Space Launch System (SLS). Costruito presso la Michoud Assembly Facility (MAF) della NASA, il core stage è progettato per inviare l’equipaggio dell’Artemis II in orbita lunare per la prima volta dopo 50 anni.Il core stage costruito da Boeing, che è il componente più grande della missione Artemis II, sarà caricato sulla chiatta Pegasus e trasportato per 900 miglia al Kennedy Space Center della NASA. Una volta lì, verrà integrato con gli altri componenti di Artemis II, inclusi lo stadio superiore, i booster a combustibile solido e il veicolo spaziale Orion della NASA all’interno del Vehicle Assembly Building. Questa integrazione è un passaggio cruciale nella preparazione per il lancio di Artemis II, previsto per il 2025.“I prodotti costruiti da Boeing hanno aiutato a far atterrare l’umanità sulla Luna nel 1969, e siamo orgogliosi di continuare quella eredità attraverso la generazione Artemis”, ha detto Dave Dutcher, vicepresidente e responsabile del programma SLS di Boeing. “Insieme, con la NASA e i nostri partner e fornitori industriali, stiamo costruendo il razzo più capace del mondo e aprendo la strada allo spazio profondo attraverso la fabbrica di razzi americana a New Orleans”. La consegna del Core Stage 2 segna un importante traguardo nello sviluppo del razzo SLS. Questo core stage, che misura oltre 200 piedi di altezza ed è alimentato da quattro motori RS-25, insieme a due razzi booster a combustibile solido, fornirà gli 8,8 milioni di libbre di propulsione necessari per spingere Artemis II e le missioni future nello spazio. - (PRIMAPRESS)