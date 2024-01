Spazio: oggi il count down per il lancio del Falcon 9 nella missione AX-3 con l’italiano Walter Villadei

(PRIMAPRESS) - FLORIDA (USA) - È sulla rampa di lancio di Cape Canaveral, il razzo Falcon 9 della SpaceX pronto per il lancio della missione Ax-3 con l’italiano Walter Villadei (nella foto), colonnello dell’Aeronautica Militare. Il count down avrà inizio alle 23,11 (5:11 USA Time)di oggi. La missione privata è diretta alla Stazione Spaziale Internazionale e organizzata dall’azienda Axiom Space. Villadei – che ha il ruolo di pilota – vola con lo svedese Marcus Wandt e con il primo astronauta turco, Alper Gezeravci. Al comando c’è il veterano Michael Loopez-Alegria. Essendo la prima missione astronautica commerciale tutta europea verso la Stazione Spaziale Internazionale, Axiom Mission 3 (Ax-3) ridefinisce il percorso verso l'orbita terrestre bassa per le nazioni di tutto il mondo. Questa missione segna una nuova era di opportunità per i paesi di unirsi alla comunità spaziale internazionale e accedere all’orbita terrestre bassa per far avanzare l’esplorazione e la ricerca nella microgravità. - (PRIMAPRESS)