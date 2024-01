Lancio Ax-3, rinviato a questa sera alle 23:11. Musk: “Completare controlli alla navicella”

(PRIMAPRESS) - FLORIDA - Bisognerà attendere fino a questa sera alle 23:11 ora italiana, mentre a Cape Canaveral saranno le 16:49, per il decollo di SpaceX che ieri sera ha rinviato il lancio della missione Ax-3 di Axiom Space. il volo verso la Stazione Spaziale Internazionale era previsto alle 23,11 della notte scorsa, ma la società spaziale di Elon Musk, come ha scritto lui stesso sul social X, ha voluto prendere altro tempo per "completare tutti i controlli necessari per il lancio". La stessa conferma arriva dal Kennedy Space Center: lancio programmato oggi 18 gennaio.

La missione Ax-3 trasporterà sulla ISS un equipaggio composto da quattro persone, tutto europeo. L'equipaggio sarà guidato dal comandante della missione Ax-3 ed ex astronauta della NASA Michael "LA" López-Alegría, poiché i requisiti della NASA stabiliscono che le missioni con equipaggio privato sulla ISS devono essere comandate da un ex astronauta dell'agenzia.

Gli altri tre membri dell'equipaggio sono lo specialista di missione Walter Villadei, che ha volato a bordo del volo spaziale suborbitale Galactic 01 della Virgin Galactic nel giugno 2023, il membro della riserva astronauta dell'Agenzia spaziale europea Marcus Wandt e il primo astronauta turco, Alper Gezeravcı. (López-Alegría è cittadino sia degli Stati Uniti che della Spagna, da qui la descrizione "tutta europea".)

L'equipaggio trascorrerà circa due settimane a bordo della ISS conducendo più di 30 esperimenti scientifici, afferma Axiom Space. - (PRIMAPRESS)