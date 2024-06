Fiume Natisone: ritrovati i corpi delle due ragazze travolte dalla piena. Ora la ricerca di Cristian Molnar

(PRIMAPRESS) - UDINE - I Vigili del Fuoco hanno recuperato nel fiume Natisone in provincia di Udine, i corpi delle due ragazze, travolte dalla piena venerdì scorso insieme a un amico. I due corpi erano a circa 700 e 1000 metri dal punto dell'ultimo avvistamento, prima che la corrente le trascinasse via Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23 anni, e il fidanzato di quest'ultima, Cristian Casian Molnar, 25 anni che avevano deciso di fare una passeggiata nel greto del torrente. Ora le ricerche si stanno concentrando per trovare Cristian. - (PRIMAPRESS)