Sciopero trasporti: da oggi alle 21 incrocia le braccia per 24 ore il personale di FS, Italo e Trenord

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalle 21 di oggi, sabato 6 luglio, fino alle 21 di domenica 7 luglio è proclamato uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, Italo e Trenord. Lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di fine sciopero. Secondo le compagnie di trasporti verranno pubblicate le liste di salvaguardia per garantire alcuni treni non cancellati ma per domenica non ci sono ancora indicazioni precise. - (PRIMAPRESS)