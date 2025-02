Terre rare: venerdì Zelensky vola a Washington per la firma dell’accordo rivisto

(PRIMAPRESS) - KIEV/WASHINGTON- L'Ucraina ha concordato i termini per l'accordo sulle terre rare con gli Stati Uniti: lo afferma un funzionario ucraino all'agenzia France Presse. Gli Stati Uniti avrebbero ritirato la richiesta di aver diritto a 500 miliar di di dollari di potenziali entrate derivanti dallo sfruttamento di terre rare, gas e petrolio. Secondo Kiev, l'accordo migliorerà i rapporti con l'amministrazione Trump e aprirà la strada a un impegno Usa a lungo termine in materia di sicurezza.

"Ho sentito che Zelensky viene venerdì a Washington. Per me va bene". Così Donald Trump, citato dall'agenzia Bloomberg. Le parole di Trump giungono dopo la notizia, diffusa dall'agenzia Reuters, che il presidente ucraino ha in programma di volare a Washington venerdì per firmare l'accordo con gli Usa sullo sfruttamento delle terre rare. Funzionari ucraini hanno in precedenza affermato che l'accordo, rivisto, è ora pronto. - (PRIMAPRESS)