Zelensky a Washington: oggi possibile accordo storico sulle terre rare tra USA e Ucraina

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Oggi a Washington il presidente ucraino Vladimir Zelensky incontra Donald Trump per un possibile storico accordo tra i due paesi: in cambio di sicurezza nel conflitto con l'invasione russa, il governo di Kiev potrebbe cedere concessioni per l'utilizzo di terre rare, cioè quei minerali da cui si ricavano principalmente elementi chimici come scandio e ittrio, molto simili al litio utile per la produzione di batterie elettriche di nuova generazione. Un accordo che potrebbe far gola anche alla Tesla di Elon Musk.

Ieri Trump ha previsto che quello di oggi sarà "un incontro molto positivo", attenuando le sue posizioni su Zelensky rimangiandosi qualche definizione pesante: "Un dittatore? L'ho detto io?". Il presidente ucraino è un uomo "molto coraggioso", ha detto parlando con il premier britannico Starmer che ieri era stato ricevuto alla Casa Bianca. - (PRIMAPRESS)