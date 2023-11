Migranti, Rama a TG2Post assicura: “Il centro di accoglienza in Albania non sarà Guantanamo”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sui migranti "non c'è una risposta condivisa né nella Ue né all'interno dei partiti politici. E' normale che ci sia una diversità di vedute". Così il premier albanese, Edi Rama, al Tg2 Post. Poi riferendosi all'accordo stipulato con l'Italia, rassicura: "Nessuna Guantanamo. Sarà un centro di accoglienza come previsto dalle norme Ue". L'Albania "non può offrire la soluzione ma può dare una mano-afferma-se funziona bene. Dob- biamo remare tutti nella stessa dire- zione". "Chiudere non serve a niente, ma aprire indiscriminatamente può portare a conseguenze pericolose". - (PRIMAPRESS)