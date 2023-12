MediOriente: la guerra chirurgica a sud di Gaza della 188ª brigata israeliana. Oggi vertice NU

(PRIMAPRESS) - GAZA - Gli attacchi israeliani al centro e al sud di Gaza non si fermano ed il risultato, secondo le forze di terra è che si comi;cia ad assistere ad una resa dei soldati di Hamas. La distruzione chirurgica delle infrastrutture di Hamas, come riferisce il colonnello Oded Adani, è dove sono stati localizzati i terroristi. "Questa è la missione” dice Adani che è il vice comandante della 188a Brigata corazzata dell’IDF, una brigata storica d'élite che fa parte della 36a Divisione. La divisione è attualmente incaricata della conquista del quartiere di Sajaiya, uno dei centri di sostegno di Hamas nella Striscia e un nodo vitale nella missione di distruzione dell'autorità di Hamas a Gaza. I miliziani di Hamas si sono concentrati a Sud di Gaza dove i palestinesi evacuati erano stati sollecitati ad andare da Israele. Ma è tra loro che si nascondono gli uomini di Hamas.

Una situazione, tuttavia, che sta falciando vite tra i civili e per questo che quest'oggi l3 Nazioni Unite avranno una riunione straordinaria per spingere su una tregua. Ma per Israele questa è una corsa conIl tempo per evitare ch3 l3 forze di Hamas si organizzino cambiando rifugi e in quel caso per le forze di Tel Aviv sarebbe rii iziare daccapo. - (PRIMAPRESS)