Israele continua a bombardare il Sud di Gaza con droni e raid notturni. Le minacce dell’Iran

(PRIMAPRESS) - GAZA - L'esercito israeliano allarga la sua offensiva di terra nel sud di Gaza, lì dove aveva spinto le evacuazioni dei palestinesi nelle settimane scorse. E per questo funzionari palestinesi affermano che da sabato sono state uccise più di 800 persone. Le forze israeliane, secondo quanto riportato dai media locali, avrebbero arrestato decine di palestinesi nei raid notturni e mattutini in tutta la Cisgiordania occupata.

Almeno quattro persone sono state uccise e altre nove ferite in un attacco israeliano nelle vicinanze dell'ospeda- le Kamal Adwan a Jabalia. Fonti dell'o- spedale hanno riferito che tra le vit- time figurano bambini e donne. Oltre 10 mila palestinesi sfollati stanno cercando rifugio nel complesso ospedaliero dopo essere fuggiti dalle loro case nel nord di Gaza.

L’Iran, intanto, mette in guardia contro una “espansione della guerra” se Israele non ferma l’incessante bombardamento di Gaza mentre gli Houthi dello Yemen prendono di mira due navi mercantili nel Mar Rosso.

intanto si apprende che è morto a Gaza Yonatan Samerano, 21 anni, di Tel Aviv, preso in ostaggio da Hamas dopo essere stato ferito durante il massacro del festival Nova a Reim il 7 ottobre. Il giovane aveva cercato di fuggire, raggiungendo il vicino kibbutz di Reim, dove un altro gruppo di terroristi lo aveva rapito. - (PRIMAPRESS)