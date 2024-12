Manovra: stallo nella notte della Commissione Bilancio sugli aumenti ai ministri non eletti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella giornata del venerdì nero dei trasporti con le istanze sui salari rivendicate dai sindacati, ieri notte c'è stata l'incauta mossa della maggioranza di mettere, all'ordine del giorno dei lavori della manovra in Commissione Bilancio alla Camera, anche l'aumento degli stipendi dei ministri. Operazione che ha mandato in stallo i lavori. Le proteste dell'opposizione, difatti, hanno bloccato il governo nel deposito dei previsti emendamenti. Tra le modifiche, dunque, una prevedeva di aumentare lo stipendio dei ministri non parlamentari, equiparandolo a quello dei colleghi eletti. E anche la norma"anti-Renzi",per lo stop a incarichi retribuiti da paesi fuori dall'Ue per parlamentari e membri di governo. La commissione Bilancio è rinviata alle 12 di oggi e slitta così la presentazione degli emendamenti del governo. - (PRIMAPRESS)