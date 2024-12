Manovra: il Governo spacchetta gli emendamenti per la copertura. Lunedì in Commissione Bilancio

(PRIMAPRESS) - ROMA - La manovra dovrà tornare in Commissione Bilancio della Camera con un nuovo pacchetto di emendamenti alla manovra consistenti in 6 modifiche. Si tratta delle proposte alla base dell'accordo di maggioranza, circolate come bozza, nelle ultime ore, di quello che è stato definito'minini maxi-emendamento'del Governo che è stato spacchettato per materie omogenee con le coperture. Altre misure sono state inserite in riformulazioni parlamentari. Tra gli emendamenti misure per aziende che reinvestono nell'impresa e aziende del Sud. Il termine per la presentazione dei sub-emendamenti è fissato per domenica sera. - (PRIMAPRESS)