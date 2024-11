Sciopero generale: domani il blocco di 8 ore contro la Manovra. Salve le fasce di garanzia per la precettazione di Salvini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani sciopero generale, salvi i treni. Domani si fermano scuola,sanità,fabbriche, commercio e trasporti per lo sciopero generale di 8 ore di Cgil e Uil contro la Manovra. Cisl non sciopera. Lo sciopero è ridotto a 4 ore per il trasporto pubblico locale, aereo e marittimo, a seguito della precettazione firmata dal ministro Salvini. Regolari, invece, i treni.A rischio i taxi. Aerei fermi dalle 10 alle 14. Bus, metro e traghetti dalle 9 alle 13. Manifestazioni in 43 piazze. Landini a Bologna, Bombardieri a Napoli. Non partecipa la CISL che ieri aveva paventato il rischio di un eccesso di scioperi di far perdere la forza alla contestazione. - (PRIMAPRESS)