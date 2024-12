Incentivi su elettrodomestici a basso consumo. Gusmeroli: “Sarà un risparmio in bolletta di oltre il 25%”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La manovra di bilancio apre una finestra sugli incentivi al ricambio degli elettrodomestici di nuova generazione a risparmio energetico. Soddisfazione da Confcommercio e APPLIA, l'associazione di categoria degli apparecchi domestici soddisfatto per l’entrata in manovra della legge 855 Gusmeroli sull’incentivo al ricambio.

"Acquistare un nuovo elettrodomestico significa per una famiglia risparmiare almeno il 25% sulla bolletta della luce, inquinare meno, aiutare l'industria anche quella del riciclo! Per chi mi chiede, l’incentivo sarà attivo dopo che : Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 3". Così il presidente della Commissione attività produttive, Alberto Gusmeroli (Lega).

L'incentivo è rivolto alla transizione ecologica ma contemperandola con la sostenibilità economica e sociale del paese. - (PRIMAPRESS)