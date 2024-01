Israele, Netanyhau: “Con me nessuno Stato di Palestina” e smentisce l’ipotesi di Biden

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Nella telefonata di ieri di Joe Biden con il premier israeliano Netanyahu, il presidente americano aveva spinto il capo del governo israeliano ad ipotizzare la nascita dello stato di Palestina e sui media la notizia era apparsa come una ipotesi possibile ma in serata è arrivata la risposta di Netanyhau: "con me nessun Stato Palestina. Solo la vittoria totale garantirà l'eliminazione di Hamas e il ritorno dei nostri ostaggi". Così Netanyahu. "Come premier di Israele sostengo quista posizione con determinazione anche di fronte a pressioni enormi interna- zionali e interne. Questa mia ostina- zione ha impedito per anni uno Stato palestinese che avrebbe costituito un pericolo esistenziale per Israele. Finché sarò primo ministro, questa sarà la mia posizione". E a Biden: "Gaza deve essere smilitarizzata", sotto il pieno controllo della sicurezza israeliana". - (PRIMAPRESS)