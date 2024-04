Ipotesi attacco iraniano ad Israele: gli Usa posizionano navi da guerra in posizione difesa

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Contro la minaccia Iran che ha fatto salire la tensione ad Israele, gli Stati Uniti hanno spostato le navi da guerra in posizione per proteggere non solo Israele ma le proprie forze in Medioriente. Alcuni media americani continuano a sostenere che un attacco contro gli obiettivi all'interno di Israele, potrebbe essere sferrato nelle prossime 24 ore. La Cnn, citando due fonti di Intelligence americane, afferma che l'Iran sta spostando numerose risorse militari, centinaia di droni e missili da crociera,all'interno del suo territorio in vista di un possibile e imminente attacco contro lo Stato ebraico. - (PRIMAPRESS)