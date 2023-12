Gaza: Consiglio Onu vota aiuti alla Striscia ma nessuna tregua. Astenuti Russia e Usa

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato la risoluzione a favore degli Emirati Arabi Uniti che prevede maggiori aiuti a Gaza. La risoluzione è stata approvata con 13 sì, zero no, e due astensioni: Stati Uniti e Russia. Dopo feroci negoziati, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto la consegna "su larga scala" di aiuti umanitari a Gaza, senza chiedere un cessate il fuoco immediato. Chiede "urgentemente adottare" misure al riguardo e "creare le condizioni per una cessazione duratura delle ostilità". - (PRIMAPRESS)