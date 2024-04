La Lega Araba chiede al Consiglio di Sicurezza l’ingresso della Palestina nell’Onu

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Potrebbe entrare nell'ordine del giorno per il voto del prossimo Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite, la richiesta che la Palestina diventi membro a pieno titolo dell'Onu. La richiesta era stata avanzata a inizio mese dall'Algeria a nome della Lega Araba. Un analogo tentativo nel 2011 non ebbe successo. "E' giunto il momento che il popolo palestinese abbia il pieno potere di esercitare i propri diritti legittimi nell'arena globale", si legge nel comunicato della Lega Araba, federazione regionale di 22 membri arabi, inclusa la Palestina. - (PRIMAPRESS)