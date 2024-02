Gaza e Cisgiordania: gli Stati Uniti inviano 53 mln di dollari per aiuti umanitari con Usaid

(PRIMAPRESS) - USA - L'obiettivo di una tregua ancora lontano tra Israele ed Hamas e con una situazione al collasso nei campi profumi e nelle abitazioni devastate di Gaza City e della Cisgiordania, ha spinto gli Stati Uniti a inviare un pacchetto di fondi, attraverso l'agenzia Usaid, di 53 milioni di dollari per urgente assistenza umanitaria alla popolazione. Lo ha annunciato il portavoce del consiglio per la sicurezza Kirby, sottolineando che "questo porta l'importo totale dei finanziamenti annunciati dal governo Usa dal 7 ottobre a oltre 180 milioni di dollari".

La decisione è arrivata anche dopo una forte esortazione che il presidente americano, Biden aveva rivolto al governo guidato da Netanyahu: "Israele ha avuto il sostegno della grande maggioranza delle nazioni. Se continua così,con questo governo incredibilmente conservatore, perderà il sostegno di tutto il mondo. E questo non è nell'interesse d'Israele", afferma. Biden aveva anticipato che, durante il Ramadan,Israele avrebbe fermato le operazioni a Gaza ma il premier Netanyahu si è detto "sorpreso" dall'affermazione, creando un nuovo strappo con gli Usa.