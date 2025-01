Gaza City: consegnate alla Croce Rossa le 4 soldatesse israeliane rilasciate da Hamas

(PRIMAPRESS) - GAZA CITY - Hamas ha consegnato alla Croce Rossa le quattro soldatesse israeliane che erano prigioniere a Gaza, in base all'accordo di tregua iniziato lunedì scorso. Il rilascio fa parte del secondo scambio di prigionieri per il cessate il fuoco a Gaza che vedrà anche la liberazione nelle prossime ore di 200 palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane.

Centinaia di migliaia di palestinesi sfollati nel nord di Gaza a causa dei bombardamenti israeliani ora sperano di tornare nelle loro aree ancora rimaste in piedi, mentre durerà il cessate il fuoco.

Tuttavia la tregua non ha tranquillizzato tutta l'area perché in Cisgiordania ci sono ancora scontri. L'ONU ha accusato Israele di usare tattiche "simili a quelle della guerra" nella sua operazione militare nella città di Jenin, nella Cisgiordania occupata, e nel suo campo profughi, mentre il bilancio delle vittime raggiunge almeno 14 persone uccise dalle forze israeliane in cinque giorni. - (PRIMAPRESS)