Israele, la pressione di Blinken su Netanyahu per la tregua in M.O. Ultima spiaggia per un accordo

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - È In corso a Gerusalemme l'incontro fra il segretario di Stato americano Blinken e il premier israeliano Netanyahu. Il colloquio si svolge a porte chiuse nella sede centrale del governo israeliano, a Gerusalemme Ovest. Dopo il bilaterale anche un incontro in formato esteso, che includerà il ministro degli Affari strategici, il vice capo del Mossad, il segretario militare del primo ministro, l'ambasciatore Usa in Israele e altri funzionari come riporta il quotidiano Haaretz. Questa ennesima missione di Blinken per una tregua nel conflitto mediorientale si annuncia con una forte raccomandazione ad Israele ed Hamas a rivedere le loro rigide posizioni per arrivare ad una soluzione che appare anche come l'ultima spiaggia per un accordo. Ma intanto proprio mentre è in corso l'incontro a Gerusalemme, a Tel Aviv un'esplosione ha fatto una vittima mantenendo alta la tensione. Tensione anche per gli scontri in Libano che sta prendendo una piega che va oltre la questione Gaza ma sta assumendo la dimensione di scontri economici sul territorio. - (PRIMAPRESS)